خادم الحرمين يرعى مهرجان سباق الخيل على كأس المؤسس

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الرياض- واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ــــ حفظه الله ــــ مساء أمس، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــــ رحمه الله ـــــ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، الذي خصص له الشوط العاشر من السباق.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى ــــ أيده الله ــــ صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود،

وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية،

وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز،

وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز،

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين ـــــ رعاه الله ــــ إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك المفدى مكانه في الحفل. وبعد نهاية الشوط العاشر على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز ــــ رحمه الله ــــ سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ حفظه الله ــــ كأس المؤسس، لمحمد بن عبيد بن مبارك القحطاني، بعد فوز الفرس (سكود) بالمركز الأول، والعائدة لاسطبلات محمد بن عبيد بن مبارك القحطاني.

ثم كرم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية (الشريك الاستراتيجي لنادي الفروسية)، الدكتور عبدالله بن الحسن العبدالقادر.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـــ رعاه الله ــــ مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مشعل بن مشاري بن فرحان، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.