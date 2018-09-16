خادم الحرمين يستضيف قمة السلام بين أثيوبيا واريتريا بحضور غوتيرس

جدة- البلاد

تاكيداً على دور المملكة المحوري فى دعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، وتحقيقاً للسلام بين مكوناتها البشرية، وحرصاً كذلك من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظهم الله،على جمع شعوب المنطقة، اطلقت حكومة خادم الحرمين مبادرة لجمع الصف بين الشعبين الاثيوبي والارتري، وتكليلاً لنجاح هذه المبادرة تجمع مدينة جدة اليوم الأحد زعيمي إثيوبيا وإريتريا للتوقيع بالأحرف الأولى على مصالحة تاريخية تعزز العلاقات بين البلدين تنهي الخلافات السابقة بين أديس أبابا وأسمرا.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق قد أعلن مشاركة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في حفل التوقيع، بحضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد.

وكان الرئيسان الاثيوبي آبي أحمد والاريتري قد زارا المملكة، منتصف هذا العام، افترعها آبي أحمد في مايو الماضي كأول زيارة خارجية له بعد تسلم منصبه، فيما زار الرئيس أسياس أفورقي المملكة في يوليو الماضي.

وأشاد الرئيسان في بيان مشترك بالدور السعودي في جهود إنهاء الخلاف بين بلديهما، وإيلائهما اهتماما خاصاً لأمن البحر الأحمر والموانئ على الضفة الأخرى للبحر الأحمر وإسهام ذلك في جلب الاستقرار في الإقليم.

هذا وقد وصل فخامة رئيس دولة اريتريا اسياس افورقي إلى جدة أمس .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والوزير المرافق عصام بن سعيد ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

كما وصل رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا ، ابي أحمد علي ، إلى جدة أمس.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله العرجاني ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.