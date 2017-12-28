خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير الدفاع الكويتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر العوجا بالدرعية بعد ظهر اليوم، سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بسمو الشيخ ناصر الصباح ومرافقيه في المملكة.

وقد نقل سموه لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن احمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع، والشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة أركان الجيش، والشيخ خالد صالح المحمد الصباح آمر القوة البرية، والشيخ عبدالله ناصر صباح الصباح، والشيخ محمد خالد الحمد الصباح مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع.