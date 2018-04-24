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خادم الحرمين يستعرض مع رئيس وزراء كندا العلاقات الاقتصادية وفق رؤية 2030

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جرى اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون السعودي البرازيلي خاصة في المجالات الاقتصادية، والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا بدولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.

ibrahim

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