خادم الحرمين يستعرض مع عباس مستجدات الأوضاع الفلسطينية

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الرياض – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض أمس، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.وقد رحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامة الرئيس الفلسطيني ومرافقيه في المملكة.

من جانبه، أبدى فخامة الرئيس محمود عباس سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مثنياً على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.

عقب ذلك جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره من الجانب الفلسطيني، معالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ومعالي قاضي قضاة فلسطين مستشار فخامة الرئيس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومعالي المستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.