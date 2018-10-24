خادم الحرمين يستعرض مع ولي عهد البحرين التطورات الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ.

كما حضره من الجانب البحريني، سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبد الله ناس، ومعالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.