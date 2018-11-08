خادم الحرمين يستقبل أهالي حائل ويدشن عدد من المشاريع التنموية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مكانه بُدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.