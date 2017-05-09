خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجموعاً من المواطنين

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، و صاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن مشاري، و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن عياف، و صاحب السمو الأمير المعتصم بن عبدالمحسن بن مشاري، و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالمحسن بن مشاري، و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، و صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن مشاري، و صاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن مشاري .