خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

العدد 22279 الاثنين 21 شعبان 1439 هـ 05/07/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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