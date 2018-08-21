خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وقادة القطاعات العسكرية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله – وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبدئ حفل الاستقبال بآيات بينات من القرآن الكريم.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كلمة بهذه المناسبة قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني وأبنائي قادة ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

أيها الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهنئكم وجميع المواطنين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والبركة.

أيها الإخوة

شرّف الله سبحانه هذه البلادَ المباركة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر.

ولم يزل بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمتهم والسهر على راحتهم مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله -، وستواصل أداءَ هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه.

إخواني وأبنائي العسكريين

إن حجاج بيت الله الحرام والعالم كله يشاهد ويلمس ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وهو واجب عليكم وشرف لكم تنالون به الأجر بإذن الله.

إن التضحيات الكبيرة التي يقدمها منسوبو القطاعات العسكرية دفاعاً عن حياض الوطن وحماية مقدساته ومقدراته هي محل فخرنا واعتزازنا.

ونحن وفي هذا اليوم المبارك نتذكر شهداءنا وأبطالنا الذين بذلوا أرواحَهم في سبيل دينهم وحماية وطنهم، ونسأل الله أن يتغمّدَهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على المصابينَ بالشفاء العاجل.

نسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا إنه سميع مجيب.

وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه.

وألقى معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني كلمة الضباط المشاركين في أعمال الحج رفع في مستهلها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نيابة عن قيادة قوات أمن الحج، وأعضاء اللجنة الأمنية للحج، وعموم المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج من وزارة الداخلية وقطاعاتها، ورئاسة أمن الدولة، والمساندين لهم من وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، سائلاً الله أن يعيده على بلادنا وهي تنعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

وقال :” باشرت قوات أمن الحج مهامها التي تتركز على حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم، علاوة على تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية التي يحتاجونها، مبتغين في ذلك رضا الرحمن، ومتبعين نهجكم المستمد من السياسة التي رسمها القائد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وسار عليها أبناؤه الميامين حتى عهدكم الزاهر، إذ يحظى ضيوف الرحمن برعاية مقامكم الكريم، وسمو ولي عهدكم الأمين ـ حفظكم الله ـ، وتنفيذا لتوجيهاتكم الكريمة يقوم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمتابعة تنفيذ خطط أمن الحج التي اعتمدها سموه وأعمال الحج الأخرى عن قرب وبشكل مستمر وحثيث.

وأضاف ” في إطار رؤية المملكة (2030) ومن منطلق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير إجراءاتهم، بادرت وزارة الداخلية بتنفيذ (مشروع طريق مكة) بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى المعنية، والذي يقوم على فكرة تجهيز منافذ متقدمة في الدول التي يقدم منها الحاج لإنهاء إجراءات الدخول”.

وأكد الفريق أول سعيد القحطاني أن قوات أمن الحج تتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، مؤمنين بأن خدمة الحاج مهمة مقدسة تأخذ الأولوية القصوى لدى قيادتهم الرشيدة التي لا تدخر مالا أو جهداً لتوفير الأمن والسلامة وكافة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

ونوه معاليه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، للأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالحج والزيارة كافة.