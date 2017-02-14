خادم الحرمين يستقبل الرئيس التركي لدى وصوله إلى الرياض

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وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير – الوزير المرافق – .

ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.