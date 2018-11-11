خادم الحرمين يستقبل المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

ونقل المبعوث البريطاني لخادم الحرمين الشريفين تحيات دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لدولتها.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.