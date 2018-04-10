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خادم الحرمين يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك يرافقه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.

ibrahim

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