خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ماليزيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ورئيس الوزراء الماليزي جلسة مباحثات

جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض

وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى

ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني

ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ رأفت بن عبدالله الصباغ

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضرها من الجانب الماليزي، معالي الوزير برئاسة مجلس الوزراء للشؤون الإسلامية جميل خير بن بهروم، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينول رحيم بن زين الدين، ومدير العلاقات الدولية الدكتور أحمد فيصل بن محمد، والمستشار الاقتصادي الدكتور خيرول اناس جوسوه.