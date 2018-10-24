خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الجابون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون.

وتم خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

كما حضره من الجانب الجابوني، معالي وزير الشؤون الخارجية ريجيس ايمونغوات، والأمين العام لرئاسة الجمهورية جان ايف تيل، وسفير الجابون لدى المملكة ايك نغوني اويومي.