خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل، وأعضاء مجلس أمناء المركز.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حول أهمية دور المركز في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التلاحم الوطني، ونشر ثقافة الحوار.

وقد أعرب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن اعتزازهم بالثقة الملكية الغالية

سائلين الله أن يعينهم على أداء مهامهم بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.