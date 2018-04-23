الأولى

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / شعبان / 1439 هـ      23 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل، وأعضاء مجلس أمناء المركز.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حول أهمية دور المركز في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التلاحم الوطني، ونشر ثقافة الحوار.

وقد أعرب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن اعتزازهم بالثقة الملكية الغالية

سائلين الله أن يعينهم على أداء مهامهم بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *