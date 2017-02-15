خادم الحرمين يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

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الرياض – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة امس، رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي.

وقد أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ورغبة البنك في المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف،

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان،

ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، والمدير التنفيذي للمملكة لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.