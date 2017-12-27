خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية تركيا ويعقدان جلسة مباحثات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم .

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ورئيس الوزراء التركي جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضرها من الجانب التركي، نائب رئيس مجلس الوزراء هاكان شاووش أوغلو، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدة ساري آر أوغلو، ووزير الصحة أحمد دميرجان، ورئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إليتاش، ومساعد الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ماهر أونال، ونائب مدينة شانلي اورفا مجموعة الصداقة مع المملكة في البرلمان خليل أوزكان، ونائب اسطنبول رئيس اللجنة الدستورية مصطفى شنطوب، ونائب أنقرة رئيس اللجنة العدلية أحمد إيمايا، وسفير تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.