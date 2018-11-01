خادم الحرمين يستقبل عددا من الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، عددا من أصحاب المعالي الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين، الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله-وهم كل من: معالي الأستاذ جميل الحجيلان، ومعالي الأستاذ محمد أبا الخيل، ومعالي الدكتور عبدالعزيز المانع، ومعالي الدكتور علي الجهني، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور مرزوق بن تنباك، والدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور جاسر الحربش، والأستاذ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري، والأستاذ حمد القاضي، والأستاذ عبدالله الغذامي.

وقد نوه خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال بجهودهم التي بذلوها في خدمة الوطن.

كما تم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات الفكرية والثقافية.