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خادم الحرمين يستقبل عددا من الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / صفر / 1440 هـ       1 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، عددا من أصحاب المعالي الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين، الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله-وهم كل من: معالي الأستاذ جميل الحجيلان، ومعالي الأستاذ محمد أبا الخيل، ومعالي الدكتور عبدالعزيز المانع، ومعالي الدكتور علي الجهني، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور مرزوق بن تنباك، والدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور جاسر الحربش، والأستاذ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري، والأستاذ حمد القاضي، والأستاذ عبدالله الغذامي.

وقد نوه خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال بجهودهم التي بذلوها في خدمة الوطن.

كما تم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات الفكرية والثقافية.

ibrahim

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