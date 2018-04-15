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خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء الوفود المشاركة في قمة الظهران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / رجب / 1439 هـ      15 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي في الظهران بعد ظهر اليوم إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية في المملكة العربية السعودية.

ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية بهذه المناسبة.

ibrahim

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