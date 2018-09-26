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خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة ويدشن عدداً من المشروعات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / محرم / 1440 هـ      26 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، ودشن – أيده الله – عدداً من المشروعات في المنطقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في قصر إمارة منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله – رعاه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ الملك المفدى – أيده الله – مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ibrahim

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