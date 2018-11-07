خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة حائل

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في منتزه المغواة، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مكانه في المنصة الرئيسة للحفل قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي ، وبادلهم – أيده الله – التحية ملوحاً بيده الكريمة لهم .

ثم عزف السلام الملكي.

بعد ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال في مستهلها ” حللتم بالقلوب أهلاً ، ونزلتم في الأذهان سهلاً ، مؤكدا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الميمونة لحائل والوقوف على مشاريعها ، وتلمس أحوال الرعية خير شاهد على نهجه – أيده الله – ونهج هذه الدولة المباركة .

وأضاف ” سيدي ، نحن أبناؤكم نعاهدكم كما عاهدتمونا على الولاء والسمع والطاعة ، مقدّمين الأرواح قبل الأجساد ، عاش الوطن – بإذن الله – شامخاً عزيزاً تحت راية التوحيد ، وتحت ظل قيادتكم الحكيمة ” .

بعد ذلك ألقى الشاعر نجم بن جزاع الأسلمي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة .

عقب ذلك ألقيت كلمة أهالي حائل ألقاها نيابة عنهم رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب ، حمد الله في مستهلها أن قيض لهذه البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وقال ” إنها أمسية ليست كالأماسي وليلة ليست كالليالي يقود دفتها أميرنا المحبوب وجه السعد وأبن السعد وسمو نائبه الفارس الجديد ، يقرؤونك فيها أهل حائل السلام ويصافحونك بقلوبهم قبل أيديهم ، مجددين الولاء والانتماء ، سائرين على نهج الأجداد والآباء ثابتين على العهد كثبات “أجا وسلمى” ، ويلهجون بلسان واحد “مرحا أبا فهد” بيت العز والشيم ، مرحا “أبا فهد” بيت النبل والقيم .

وأضاف الدكتور نايف المهيلب قائلا ” الوطن وما أدراكم ما الوطن ، إنه الرقم الصعب في المعادلات والمألآت ، فحُبه فطري ، وعشقه أبدي ، وسيبقى شامخاً رغم التحديات صلداً رغم الوشايات متلألاً متناغماً كالعقد الفريد .

ولفت النظر إلى أن رؤية المملكة أمست محور التنمية ومستقبل الأجيال ، ومنتهى الآمال ، لترسم معالم الاقتصاد الجديد بخطى واثقة نحو الثلاثين وبعزيمة ولي العهد الأمين وإرادة شعب عظيم لا يلين

إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – والحضور أوبريت بعنوان سلمان الأمل .

عقب ذلك أديت العرضة السعودية .

ثم سلم خادم الحرمين الشريفين عددا من المتميزين والداعمين من أبناء منطقة حائل جوائزهم ، وهم :

1 ـ الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد ، ومن أبرز رجالات منطقة حائل وداعماً مالياً للمشاريع داخل المملكة وخارجها ، ولديه العديد من التبرعات الخيرية الإنسانية الدائمة ، ويتسلمها نيابة عنه أخيه عبدالله الرشيد .

2 ـ الشيخ عبدالله بن عبدالكريم المنيف ، وذلك نظير جهوده والتكفل في إنشاء وتجهيز الرباط الطبي في منطقة حائل ، ووقف لجمعية الإسكان بعدد 108 أجنحة وتم افتتاحها مؤخراً .

3 ـ مؤسسة العجيمي ، بوصفها مؤسسة خيرية مانحه تقوم بدعم ورعاية الأعمال الخيرية وتقدم وترعى مبادرات وشراكات تنموية مستدامة في مجالات تطوير القدرات المجتمعية ، ويتسلمها نيابة عنهم صالح العجيمي .

4 ـ الشيخ علي الجميعة – رحمه الله – ، من أبرز رجالات منطقة حائل والداعمين الرئيسين لها في جميع الأنشطة والفعاليات التنموية ، ويتسلمها نيابة عنه ابنه زيا د بن علي الجميعة .

5 ـ هيلة بنت عبدالله العنزي ، الحاصلة على جائزة محمد بن راشد نظير حصولها على مركز متقدم على مستوى الدول العربية في تحدي القراءة وتسلمها بالنيابة عنها والدها .

6 ـ شادن بنت نايف الشمري ، وحصلت على مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية في مجال الرياضيات ، ويستلمها نيابة عنها والدها الدكتور نايف بن خلف الشمري .

7 ـ أنس سليمان بن حمد القاسم ، مصمم ريبوتات ذات قدرات خاصة ، والحاصل على جائزة في الأولمبياد الوطني للروبوت .

8 ـ أسامة بن عبدالله عائض الزهراني ، والحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في ماليزيا ، والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم .

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – هدية تذكارية تشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل .

كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هدية تذكارية من سمو أمير منطقة حائل .

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي .

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة .