خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضي من درجة ( قاضي استئناف) إلى درجة ( رئيس محكمة استئناف)، وترقية أربعة قضاة من درجة ( رئيس محكمة / ب) إلى درجة ( رئيس محكمة / أ )، وترقية ثلاثة قضاة من درجة ( وكيل محكمة / أ ) إلى درجة ( رئيس محكمة / ب ).

كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة ( قاضي / أ ) إلى درجة ( وكيل محكمة / ب )، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة ( قاضي / ب) إلى درجة ( قاضي / أ )، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة ( قاضي / ج) إلى درجة ( قاضي/ ب).

وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة, تأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، بما يتواكب مع الرسالة القضائية وفقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر – حفظهم الله – نحو تحقيق الريادة القضائية الناجزة.