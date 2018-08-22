خادم الحرمين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

غادر – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداع الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب امير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف .

وقد وصل – بحفظ الله ورعايته – الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.

وكان في استقبال الملك المفدى لدى وصوله عدد من المسؤولين.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.