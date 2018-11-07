خادم الحرمين يصل إلى منطقة حائل

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى منطقة حائل.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار حائل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة المشايخ وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية بمنطقة حائل.