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خادم الحرمين يعزي أسرة القاضي الجيراني

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 10 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف – رحمه الله – الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية.

جاء ذلك خلال استقباله ـ أيده الله ـ لذوي الشيخ الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض اليوم.

وقد عبر ذوو قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف – رحمه الله – عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ibrahim

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