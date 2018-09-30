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خادم الحرمين يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال والتسونامي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، عبر خلاله عن عزائه لفخامته في ضحايا الزلزال والتسونامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال وقوف المملكة بكل إمكانياتها مع الأشقاء في جمهورية إندونيسيا ومساندتهم للتخفيف من آثار الزلزال والتسونامي، سائلا الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، عبر فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين، على وقوف المملكة مع الشعب الإندونيسي في سبيل تجاوز هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ibrahim

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