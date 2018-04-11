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خادم الحرمين يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time25 / رجب / 1439 هـ      11 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

abdulslam

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