خادم الحرمين يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.