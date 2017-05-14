خادم الحرمين يعزي في وفاة فقيد الإعلام العربي
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اليوم إتصالاً هاتفياً بأسرة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري المشرف العام على صحيفة “الرياض” رحمه الله قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة فقيد الصحافة السعودية الأستاذ تركي السديري، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وتطرق الملك سلمان خلال الإتصال إلى علاقته الوطيدة بالأستاذ تركي كصديق وإعلامي قدم للصحافة السعودية الكثير.
كما تلقت الأسرة العديد من إتصالات العزاء من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين.
الوسوم:تركي السديري
التصنيف: محليات
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