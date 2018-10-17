خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة وزراء بنغلاديش

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية عبدالله بن حجاج المطيري.

كما حضرها من الجانب البنجلاديشي، معالي وزير الخارجية أبو الحسن محمود علي، ومستشار دولة رئيسة الوزراء سلمان فضل الرحمن، ووكيل وزارة الخارجية محمد شهيد الحق، وسفير بنجلاديش لدى المملكة غلام موشي.