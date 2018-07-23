خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس أرتيريا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة اليوم، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أرتيريا.

وجرى خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أرتيريا الدكتور عبدالله بن سلطان الشريف.

كما حضرها من الجانب الأرتيري، معالي وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومعالي المستشار الخاص لفخامة الرئيس يماني فبراب ولدي، ومدير مكتب الرئيس أمين حسن.