خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة اليوم، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله الداوود.

كما حضرها من الجانب الجيبوتي، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمود علي يوسف، ومعالي سفير الجمهورية لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ومستشار فخامة الرئيس نجيب علي طاهر.