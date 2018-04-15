خادم الحرمين يفتتح اليوم القمة العربية في الظهران لمواجهة التحديات

مركز المعلومات – البلاد

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي تنعقد اليوم بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في مدينة الظهران، حيث يتوالى وصول الوفود الرسمية والضيوف المشاركين في القمة، التي ستشهد مشاركة واسعة من جانب القادة العرب.

ووفقًا للبوابة الالكترونية التي تم تدشينها ، سيستقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القادة في مقر القمة.

وأكدت الجامعة العربية حرص المملكة العربية السعودية، على إنجاح القمة والوصول إلى نتائج إيجابية، فيما يخص الأزمات التى تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل ، كما يبحث الزعماء العرب الملفات الساخنة؛ كملف الحرب فى سوريا، ووضع العراق، بعد طرد تنظيم “داعش” الارهابي من أراضيه، والأزمتين الليبية واليمنية، إضافة إلى ملف التدخل الإيرانى فى شئون الدول العربية.

وقبل أسابيع من انعقاد القمة المرتقبة، تبادل عدد من القادة العرب الزيارات لدى بعضهم البعض، فى إطار التحضير لأبرز الملفات، التى سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات.

كانت آخر هذه الزيارات، زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد وزير الدفاع إلى القاهرة مؤخرا، والتى استمرت ثلاثة أيام التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي،

فيما صرح محمود عفيفي، المتحدث باسم الجامعة العربية، أن القمة العربية ستشهد زخما للعمل العربى المشترك، ومناقشات مهمة.

وأوضح عفيفى، أن وزراء الخارجية العرب يدركون خطورة التدخل الإيرانى فى الشأن العربى، لافتا إلى أن تدخل إيران فى المنطقة، واستمرار دعم جماعات الحوثى يشكل خطورة حقيقية على استقرار المنطقة، مؤكدا أن الوضع السورى متشابك ولا يحتاج لأى تعقيدات جديدة، والجامعة رفضت التدخلات التركية شمالى العراق وسوريا.

وتعد القمة المرتقبة في الظهران، هي القمة الـ 29 الاعتيادية .. حيث عقد العرب منذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945، 40 اجتماعَ قمة حتى عام 2017؛ توزعت بين 28 قمة عادية، و9 قمم طارئة (غير عادية)، و3 قمم اقتصادية.

وقد شهدت المملكة العربية السعودية عبر تاريخها العديد من المناشط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أمّ المملكة عشرات الوفود ورؤساء الدول، واستضافت العديد من القمم العربية الاعتيادية والطارئة والاقتصادية ، وأهم الركائز التي قامت عليها سياسة المملكة الخارجية، هي الدعوة إلى التضامن العربي

مؤتمرات القمم العربية

تعتبر جامعة الدول العربية هي المنظمة الإقليمية العربية، التي تلتئم تحت مظلتها مؤتمرات القمة العربية؛ حيث تعود نشأتها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد مشاورات جرت بين الدول العربية السبع، التي كانت مستقلة في ذلك الوقت، وهي: المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق، واليمن.

هو مؤتمر يعقد سنوياً في إحدى العواصم العربية ..

في عام 1946، وبدعوة من الملك فاروق (ملك مصر سابقاً)، عقد قادة دول جامعة الدول العربية أول مؤتمر قمة في قصر “أنشاص” بمصر، وشاركت به الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية، وهي: الأردن، ومصر، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا.

وخلال أعمال القمة، التي ركّزت على القضية الفلسطينية، أعلنت الدول المشاركة عن عزمها على “التشاور والتعاون والعمل قلباً واحداً ويداً واحدة”، إلى جانب ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدة الشعوب العربية، التي ما تزال تحت الحكم الأجنبي؛ لكي تنال حريتها وتبلُغَ أمانيها القومية، بحيث تصبح أعضاء فاعلين في أسرة جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

ومنذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945، عقدَ القادة العرب 40 اجتماعَ قمة حتى عام 2017؛ توزعت بين 28 قمة عادية و9 قمم طارئة (غير عادية) و3 قمم اقتصادية

مصر قمة أنشاص في الإسكندرية، مصر (28 – 29 مايو / أيار 1946).

فترة الخمسينات

لبنان قمة بيروت: في بيروت، لبنان (13 – 15 نوفمبر 1956).

فترة الستينات

مصر مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة، مصر (13 – 17 يناير 1964).

مصر مؤتمر القمة العربي الثاني في الإسكندرية، مصر (5 – 11 سبتمبر 1964).

المغرب مؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء، المغرب (13 – 17 سبتمبر 1965).

السودان مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم، السودان (29 أغسطس – 2 سبتمبر 1967).

المغرب مؤتمر القمة العربي الخامس في الرباط، المغرب (21 – 23 ديسمبر 1969)

فترة السبعينات

مصر مؤتمر القمة غير العادي الأول في القاهرة، مصر (21 – 27 سبتمبر 1970).

الجزائر مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر، الجزائر (26 – 28 نوفمبر 1973).

المغرب مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط، المغرب (26 – 29 أكتوبر 1974).

السعودية مؤتمر القمة العربي السداسي: الرياض، السعودية (6 – 18 أكتوبر 1976).

مصر مؤتمر القمة العربي الثامن: القاهرة، مصر (25 – 26 أكتوبر 1976).

العراق مؤتمر القمة العربي التاسع في بغداد، العراق (2 – 5 نوفمبر 1978).

تونس مؤتمر القمة العربي العاشر في تونس، تونس (20 – 22 نوفمبر 1979).

فترة الثمانينات

الأردن مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمّان، الأردن (25 – 27 نوفمبر 1980).

المغرب مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس، المغرب (25 نوفمبر 1981).

المغرب مؤتمر القمة العربي غير العادي الثاني في فاس، المغرب (6 – 9 سبتمبر 1982).

المغرب مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث في الدار البيضاء، المغرب (7 – 9 أغسطس 1985).

الأردن مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع في عمّان، الأردن (8 – 12 نوفمبر 1987).

الجزائر مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس في الجزائر، الجزائر (7 – 9 يونيو 1988).

المغرب مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس في الدار البيضاء، المغرب (23 – 26 مايو 1989).

فترة التسعينات

العراق مؤتمر القمة العربي غير العادي السابع في بغداد، العراق (28 – 30 مايو 1990).

مصر مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن في القاهرة، مصر (9 – 10 أغسطس 1990).

مصر مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع في القاهرة، مصر (15 أغسطس 1991).

مصر مؤتمر القمة العربي غير العادي العاشر في القاهرة، مصر (22 – 23 يونيو 1996).

فترة 2000-2009

مصر مؤتمر القمة العربي غير العادي الحادي عشر في القاهرة، مصر (21 – 22 أكتوبر 2000).

الأردن مؤتمر قمة عمان في عمّان، الأردن (27 – 30 مارس 2001).

لبنان مؤتمر قمة بيروت في بيروت، لبنان (27 – 28 مارس 2002).

مصر مؤتمر قمة شرم الشيخ في شرم الشيخ، مصر (1 مارس 2003).

تونس مؤتمر قمة تونس في تونس، تونس (22 – 23 مايو 2004).

الجزائر مؤتمر قمة الجزائر في الجزائر، الجزائر (22 – 23 مارس 2005).

السودان مؤتمر قمة الخرطوم الخرطوم، السودان (28 – 29 مارس 2006).

السعودية مؤتمر قمة الرياض في المملكة العربية السعودية (28 – 29 مارس 2007).

سوريا مؤتمر قمة دمشق في الجمهورية العربية السورية (29 – 30 مارس 2008)

قطر مؤتمر قمة الدوحة في دولة قطر (30 – 31 مارس 2009).

فترة 2010

ليبيا مؤتمر قمة سرت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (27 – 28 مارس 2010).

العراق مؤتمر بغداد في العراق القمة العربي الثالث و عشرون: بغداد، العراق (27 – 29 مارس 2012).

قطر مؤتمر الدوحة في قطر القمة العربي الرابعة و العشرون: الدوحة، قطر (27 مارس 2013).

الكويت مؤتمر الكويت القمة العربي الخامسة والعشرون: الكويت، الكويت (25 مارس 2014).

مصر مؤتمر شرم الشيخ القمة العربي السادسة والعشرون: شرم الشيخ، مصر (28 مارس 2015).

موريتانيا مؤتمر نواكشوط القمة العربي السابعة والعشرون: نواكشوط، موريتانيا (27 يوليو 2016).

الأردن مؤتمر البحر الميت القمة العربي الثامنة والعشرون البحر الميت، الأردن (29 مارس 2017).

القمم الاقتصادية

الكويت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (19 – 20 يناير 2009).

مصر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (19 – 20 يناير 2011).

السعودية القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (21 – 22يناير 2013).