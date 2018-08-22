خادم الحرمين يقيم الحفل السنوي لاستقبال كبار ضيوف الحج

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار ودولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود بأومييا ودولة نائب رئيس جمهورية صوماليلاند عبدالرحمن عبدالله إسماعيل زيلعي ومعالي رئيس وزراء جمهورية كوت دي فوار امادو غون كوليبالي ودولة رئيس الوزراء الشيشاني مسلم ختشييف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف ومعالي رئيس مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية عبدالرؤوف إبراهيم ومعالي وزير الدفاع الليبي أوحيدة نجم ومعالي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ومعالي مدير مكتب الرئيس المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة يوسف محمد علي ونائب الرئيس المكلف بوزارة النقل بجمهورية القمر المتحدة عبدالله سيد سروما ونائب الرئيس المكلف بوزارة الزراعة والصيد والبيئة والعمران بجمهورية القمر المتحدة مستدران عبده ومعالي وزير الدفاع السوداني الفريق الأول ركن عوض محمد بن عوف ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول الأول عن الحج في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن ومفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية .

ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكري