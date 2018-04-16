خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا للقادة ورؤساء الوفود

الظهران- واس

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء وفود الدول العربية، المشاركين في القمة العربية، في دورتها التاسعة والعشرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وذلك في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران.

كما حضر المأدبة، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وكبار ضيوف القمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي في الظهران، بعد ظهر أمس، إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء وفود الدول العربية، الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية في المملكة العربية السعودية.

ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية، بهذه المناسبة.