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خادم الحرمين يستعرض مع رئيس النيجر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time30 / رجب / 1439 هـ      16 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، اليوم ، فخامة الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين “درع الخليج المشترك 1”.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات

بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي والوفد المرافق لرئيس النيجر.

abdulslam

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