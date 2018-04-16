خادم الحرمين يستعرض مع رئيس النيجر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، اليوم ، فخامة الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين “درع الخليج المشترك 1”.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات

بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي والوفد المرافق لرئيس النيجر.