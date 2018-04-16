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خادم الحرمين يستعرض مع رئيس وزراء باكستان العلاقات السعودية الباكستانية وسبل تعزيزها

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time30 / رجب / 1439 هـ      16 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهيد خاقان عباسي، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين “درع الخليج المشترك 1”.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان.

abdulslam

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