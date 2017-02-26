العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

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خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
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الرياض- واس

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 128
التاريخ 28 / 5 / 1438هـ
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم (أمس) السبت الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 25 من شهر فبراير عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب

أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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التصنيف: محليات

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