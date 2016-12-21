خادم الحرمين يهدي السودان 40 ألف نسخة من المصحف الشريف

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الخرطوم – واس

سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم, جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان 40 ألف نسخة من القرآن الكريم هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوزيعها في السودان.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم الليلة قبل الماضية , بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وأعضاء السفارة, وعدد من قادة العمل الدعوي والإسلامي.

وأوضح السفير جعفر في كلمة له خلال الحفل أن اللقاء في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية يأتي خدمة لكتاب الله الكريم وتسليمها عدد 40 ألف نسخة من القرآن الكريم طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة,

التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي لا يألو جهداً في تقديم ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص”. وقدم شكره لحكومة جمهورية السودان الشقيقة ووزارة الخارجية لما تجده سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم ومنسوبوها من تعاون كبير مكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب . من جهته أوضح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي في كلمته, أنه لا سبيل لنهضة الأمم ونصرتها إلا بالتمسك بالقرآن الكريم قراءة وتطبيقاً في سائر شؤون الحياة,