خادم الحرمين يهنئ الرئيس العراقي ورئيس الوزراء

الرياض- واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا أمس بفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب العراقي الشقيق بانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لفخامته بالتوفيق وللشعب العراقي بالتقدم والنماء، مؤكدا – حفظه الله – عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق.

من جانبه، عبر فخامة الرئيس العراقي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الاخوية النبيلة، مشدداً على حرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

كما أجرى – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا أمس بدولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في العراق.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين دولته معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الاخوية الصادقة، مؤكداً سعيه لتطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.