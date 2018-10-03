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خادم الحرمين يهنئ برهم صالح بانتخابه رئيسا للعراق

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / محرم / 1440 هـ       3 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب العراقي الشقيق بانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لفخامته بالتوفيق وللشعب العراقي بالتقدم والنماء، مؤكدا – حفظه الله – عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق.

من جانبه، عبر فخامة الرئيس العراقي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الاخوية النبيلة، مشدداً على حرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ibrahim

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