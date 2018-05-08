خادم الحرمين يوجه بتوفير أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار في رمضان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة ، بمضاعفة الجهود وتوفير جميع الخدمات وتهيئة كل المرافق والإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين ، وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المواقيت والطرق والمطارات والموانئ التي تستقبل ضيوف الرحمن في شهر رمضان الكريم، بما يحقق ـ بمشيئة الله ـ المزيد من السكينة والهدوء لقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يبلغ جميع المسلمين شهر رمضان المبارك وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

فيما ثمن مجلس الوزراء إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال، الذي تجسد خطة تنفيذه رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وتوجيهاتهما في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وإيجاد الوظائف، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية .