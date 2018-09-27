خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم

صرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم .

ورفع سموه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على دوام رعايته وعنايته بالمدينة المنورة واهتمامه ـ أيده الله ـ بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين ، مؤكداً في ذات السياق أنه سيتم العمل فوراً مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لتحقيق التوجيه الكريم بحيث تتاح الفرصة للصلاة في مسجد قباء على مدار اليوم بدءًا من غرة شهر ربيع الأول1440 هـ بإذن الله .