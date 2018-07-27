خادم الحرمين يوجه بدعم ضحايا الفيضانات في اليابان

الرياض – طوكيو – واس

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وصل وفد من المملكة إلى اليابان للاستجابة والدعم لضحايا الفيضانات.

وقد أبدى الجانب الياياني شكره للمملكة على دعمها السخي، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد الشراكة المميزة بين البلدين الصديقين، واستمرارية مبادرات المملكة والمركز الإنسانية الإيجابية في كافة البلدان، لتصل إلى جميع بقاع الأرض.

من جهة ثانية وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز بالرياض امس ثلاثة برامج تنفيذية لعلاج 500 جريح ومصاب يمني بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظتي عدن وتعز باليمن.

ووقع عقود البرامج مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بحضور وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم.