خادم الحرمين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي.

وبعد أن أخذ – حفظه الله – مكانه في المنصة الرئيسة، عُزف السلام الملكي.

ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضًا مرئيًا لمشاعر أبناء منطقة الحدود الشمالية.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، كلمةً بهذه المناسبة رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية كافة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى منطقة الحدود الشمالية.

وقال سموه :” إنه ليومٌ تُعَانِقُ فيه الأرضُ السماء، وتتبسّمُ فيه الشمسُ والأنواء، ببهاءِ قدومِكُم، وَشَرَفِ وصولِكُم”.

وأضاف سموه : من هنا، وَعَبْرَ خطواتِ الماضي المطمئنِّ على دَرْبِ زُبيدة، وصولاً إلى وعدِ الشمال، ومعانقةً لمستقبلِ الآمَال.. نملأُ الأرضَ والسماء، بأريجِ الدعاء،

وأنقى الترحيبِ والثناء، بمنزلتِكمُ الأسمى، ومقامِكمُ الأسنى، وبسموِّ سيّدي وليِّ عهدِكم القويِّ الأمين، عرّابُ الرُّؤيَةِ، التي تتبوأ بها بلادُنا مدارجَ المجدِ والسُّؤْدَدِ والتمكين.

وتابع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان قائلاً: تتواصلُ الآمالُ ، من خلالِ تشريفِكم -أيدكمُ اللهُ ورعاكم-، وبحضورِ سيدي وليِّ العهد حَفِظَهُ الله، وتكرُّمِكم بتدشينِ ووضعِ حجرِ الأساسِ لمشاريعِ منطقةِ الحدودِ الشماليةِ.

وأشار سموه إلى أن الوطن يزخر بقيادتكم -حفظكم الله- وأبناءه وبناته، ليسمو بهم مستقبلُ هذهِ البلادِ النَّقِيَّة، وعلى كَوَاهِلِهِمْ صناعةُ الحضارةِ الإنسانية، تحقيقًا لمستقبلِ الخيرِ والنَّمَاء، الذي يَعُمُّ فِجَاجَ هذا الوطنِ المِعْطَاء، ومِنْهُ منطقةُ الحدودِ الشمالية، التي يسهم أبناؤُها وبناتُها، وسائرُ مناطقِ المملكة، في دفعِ عجلةِ التنميةِ الشاملةِ الكاملة، نحو تطلعاتٍ واعدة، وآمالٍ صامدة.

ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله تعالى أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عزاً للإسلام ونصرة للمستضعفين، وأن يحفظ على هذا البلد أمنه واستقراره ويحفظه من كيد الكائدين.