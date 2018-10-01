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أعربت عن أسفها لما يتداول من معلومات مغلوطة حول نتائج زيارة الأمیر محمد بن سلمان

خارجية الكويت تعرب عن ارتياحها للزيارة الأخوية لولي العهد

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / محرم / 1440 هـ       1 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة عن إرتیاح دولة الكویت للزیارة الأخویة التي قام بھا صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان ولي عھد المملكة العربیة السعودیة الشقیقة یوم أمس الأحد 30/ 9/ 2018 وللنتائج الایجابیة التي أسفرت عنھا تلك الزیارة.

وأشار المصدر حسبما نقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية اليوم الاثنين إلى أن المباحثات التي جرت خلالھا اتسمت بالروح الأخویة الحمیمة بین البلدین والحرص على تحقیق مصالحھما العلیا المشتركة والدفع بمسیرة العمل الخلیجي المشترك الى ما یحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون.

كما أعرب المصدر من جانب آخر عن أسفھ لما یتم تداولھ في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منھا من معلومات مغلوطة لا أساس لھا من الصحة حول نتائج الزیارة مؤكدا بأن تداول مثل ھذه المعلومات یعد نھجا یھدف إلى الإساءة للعلاقات الأخویة بین البلدین كما یھدف الى النیل من المصالح العلیا لھما.

ibrahim

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