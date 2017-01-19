العدد 21819 19 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والمملكة

0 تعليق 1 مشاهدة
خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والمملكة
شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين روسيا والمملكة، في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.

وقال القصبي، عقب اجتماعه برئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل ديمترييف، على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادي المنعقد بسويسرا: إن البلدين قد اتفقا على تحديد مجالات التعاون التي تهم الجانبين، وهي البتروكيماويات والطاقة والصناعة، والبوليمرات، والزراعة والاستثمار.
وأطلق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صيف العام 2015، شراكة تهدف للاستثمار المشترك في مشاريع بروسيا، ولاسيما مشاريع البنية التحتية والزراعة. وفي إطار هذه الشراكة، ستستثمر المملكة 10 مليارات دولار فى روسيا .

الوسوم:

التصنيف: اقتصاد

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق