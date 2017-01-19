خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والمملكة

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جدة ــ البلاد

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين روسيا والمملكة، في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.

وقال القصبي، عقب اجتماعه برئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل ديمترييف، على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادي المنعقد بسويسرا: إن البلدين قد اتفقا على تحديد مجالات التعاون التي تهم الجانبين، وهي البتروكيماويات والطاقة والصناعة، والبوليمرات، والزراعة والاستثمار.

وأطلق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صيف العام 2015، شراكة تهدف للاستثمار المشترك في مشاريع بروسيا، ولاسيما مشاريع البنية التحتية والزراعة. وفي إطار هذه الشراكة، ستستثمر المملكة 10 مليارات دولار فى روسيا .