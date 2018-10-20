خالد الفيصل: قرارات خادم الحرمين في قضية “خاشقجي” ترسيخ لمبدأ الشفافية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالقرارات الحكيمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” على خلفية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي “رحمه الله”

وقال سموه، إن حُزمة القرارات التي أصدرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – هي في أساس الأمر تأتي امتدادٌ لما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود، لإرساء مبادئ العدل والمساواة مستمدة في ذلك نهجها من القرآن الكريم والسنه النبوية المطهرة.

ولقد جاءت هذه القرارات ترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك اهتمام القيادة بأبنائها في الداخل والخارج والحرص عليهم والأخذ بحقوقهم، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد العظيمة وقيادتها الحكيمة وشعبها الُمخلص الأبي.