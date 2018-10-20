محليات

خالد الفيصل: قرارات خادم الحرمين في قضية “خاشقجي” ترسيخ لمبدأ الشفافية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالقرارات الحكيمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” على خلفية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي “رحمه الله”

وقال سموه، إن حُزمة القرارات التي أصدرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – هي في أساس الأمر تأتي امتدادٌ لما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود، لإرساء مبادئ العدل والمساواة مستمدة في ذلك نهجها من القرآن الكريم والسنه النبوية المطهرة.

ولقد جاءت هذه القرارات ترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك اهتمام القيادة بأبنائها في الداخل والخارج والحرص عليهم والأخذ بحقوقهم، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد العظيمة وقيادتها الحكيمة وشعبها الُمخلص الأبي.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *