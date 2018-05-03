خالد الفيصل يستقبل الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة الدكتور عبد الله بصفر .

وخلال اللقاء جدّد الأمير خالد الفيصل ، التأكيد على أن القرآن الكريم والسنة النبوية منهج قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ نشأتها واتخذته دستوراً لها ، لافتاً سموه إلى أن قادة هذه البلاد أولوا هذين المنهجين غاية الاهتمام والرعاية .

واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، إلى نبذة عن إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية والجهود التي تبذلها لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ودور الهيئه في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية للقرآن وتجويده في مختلف أرجاء العالم وصولاً لتحقيق أهدافها وفق عمل مؤسسي يستند إلى هذين المنهجين .

من جانبه ثمّن الدكتور بصفر ، لسمو الأمير خالد الفيصل اهتمامه ودعمه الدائم لحفظة كتاب الله وتكريمه لهم