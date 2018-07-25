خالد الفيصل يستقبل رئيس المحكمة العامة بجدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة اليوم ، رئيس المحكمة العامة بجدة المعين حديثاً الشيخ عبدالله بن صالح العضيبي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الشيخ العضيبي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق والسداد، مستعرضاً سموه أعمال المحكمة العامة بجدة وما تشهده من تطور تقني يأتي في مقدمته نظام ناجز الإلكتروني الذي يقدم خدمة سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين ويوفر من وقتهم, إذ يمكنهم من تقديم الطلبات على القضايا إلكترونياً.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن مركز المصالحة الذي تم استحداثه في عام 1438هـ, بهدف الإصلاح بين المتخاصمين تفعيلاً للوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، وقد أسهم المركز منذ تأسيسه وحتى شهر شوال من العام الحالي في حلّ أكثر من 4300 قضية.

من جهته عبّر رئيس المحكمة العامة بجدة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل, سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن بما يحقق الآمال والتطلعات.